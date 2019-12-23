دياب: لم يصدر عني أي كلام في أي موقع أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي

أكد رئيس الحكوومة المكلف ​حسان دياب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يصدر عني أي كلام في أي موقع أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

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