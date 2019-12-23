رابطة مخاتير البقاع الشمالي نفت علاقة مختار اللبوة بتسجيل صوتي حول قطع طريق عرسال

لفتت ​رابطة مخاتير البقاع الشمالي​، إلى أنّه "يتمّ التداول عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ بتسجيل صوتي منسوب لأحد مخاتير اللبوة حول ​قطع طريق​ ​عرسال​، في حال بقى طريق ​سعدنايل​ مقطوعًا".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا التسجيل لا علاقة لأي من مخاتير اللبوة أو مخاتير البقاع الشمالي به إطلاقًا، وهو محض افتراء وفتنة، ومن قام بتسجيله إنّما هو مدسوس، والمُراد منه إيقاع الفتنة بين أبناء منطقتنا الّتي كانت وستبقى مثالًا أعلى للعيش المشترك"، مركّزةً على أنّ "أهالي عرسال هم أهلنا وإخوتنا ومصيرنا واحد، وجميع أبناء منطقة ​بعلبك الهرمل​ من أيّ مذهب كانوا ولأيّ طائفة انتموا هم عائلة واحدة ومصيرهم واحد وأحبّة، نعيش سويًّا ونموت سويًّا حفاظًا على العيش المشترك ودفاعًا عن وطننا الحبيب ​لبنان​".

وأعربت الرابطة عن إدانتها بشدّة واستنكارها "مثل هذه الدعوات"، داعيةً ​الأجهزة الأمنية​ كافّة إلى "التحقيق الفوري في هذا الأمر وكشف الفاعلين، وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم لتجنّيب وطننا الفتن"، مؤكّدةً أنّ "منطقة بعلبك الهرمل ستبقى متمسّكة بمبادئ الإمام المغيّب ​موسى الصدر​ بالحفاظ على العيش المشترك مهما كلّف الأمر، ولن تسمح للعابثين ببث الفتنة بين أبنائه".