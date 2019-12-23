مكاري: ‏تأليف الحكومة وفق المعايير الصحيحة كفيل بتبديد المخاوف

اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ السابق ​فريد مكاري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "‏وحده التشكيل يمكن أن يزيل التشكيك. ​تأليف الحكومة​ وفق المعايير الصحيحة كفيل بتبديد المخاوف الناجمة عن التكليف الملتبس".



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