ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، ردًّا على "أبواق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري"، على أنّ "على بعبدا معلمي واصل واصل وإنتو بتعرفوا منيح من معلمكم".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لولا معلمي، معلمكم ما كان شقفة واحدة و ما كان مبيّن منّو إلّا صباطو... تنذكر و ما تنعاد".
كانت هذه تفاصيل خبر أسود ردا على "أبواق الحريري": "معلمكم ما كان شقفة واحدة لولا معلمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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