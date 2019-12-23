أسود ردا على "أبواق الحريري": "معلمكم ما كان شقفة واحدة لولا معلمي"

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، ردًّا على "أبواق رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​"، على أنّ "على ​بعبدا​ معلمي واصل واصل وإنتو بتعرفوا منيح من معلمكم".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لولا معلمي، معلمكم ما كان شقفة واحدة و ما كان مبيّن منّو إلّا صباطو... تنذكر و ما تنعاد".