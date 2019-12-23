ولايتي: إسرائيل ستندم على غاراتها بسوريا وحزب الله سيسويها بالتراب إذا هاجمت لبنان

علق مستشار المرشد ال​إيران​ي للشؤون الدولية ​علي أكبر ولايتي،​ في حديث لقناة "​روسيا اليوم​"، على القصف ال​إسرائيل​ي ل​سوريا​، معتبراً ان "إسرائيل ستتلقى عاجلا أم آجلا الرد على غاراتها وجرائمها"، مشدداً على أن "الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في المنطقة لا يمكن أن تمر من دون رد"، متوعداً إسرائيل بأنها "ستندم على جرائمها، حيث ستتصدى ​المقاومة​ في سوريا و​لبنان​ للجرائم الأميركية والإسرائيلية، وأن ​حزب الله​ سيسوي إسرائيل بالتراب إذا هاجمت لبنان"، موضحاً بأن "إسرائيل عاجزة ولا تجرؤ على تنفيذ تهديداتها ضد إيران وتصريحات مسؤوليها بهذا الشأن مجرد دعاية".

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