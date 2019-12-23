الوطني الحر استنكر الاعتداء على مركزه بالاشرفية: أفعال منافية للأخلاق

لفتت اللجنة المركزية للاعلام في "​التيار الوطني الحر​" إلى أنه "استفاق أهالي ​بيروت​ الأولى على اعتداء برمي البيض والقمامة والزجاجات البلاستيكية على مركز هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر في الأشرفية- ​ساحة ساسين​ بشكل ادى الى تكاثر الذباب وجذب الجرذان، ما استدعى استنكار الأهالي والمارة"، مستنكرةً "هذه الأفعال المنافية للأخلاق والمضرة ب​الصحة العامة​ و​البيئة​ تعتبر انها ناجمة عن ممارسات ميليشيوية تستهدف صرحا وطنيا يضم المكتب والمسرح العائدين للتيار في منطقة لها رمزيتها، ولاسيما ​سينما​ الاليزيه سابقًا التي أقفلت بسبب حرب يعاود بعض المشبوهين تذكير ال​لبنان​يين بها".

وذكرت بأنه "كان مع نوابه رائدا في تنظيف ​نهر بيروت​ من ​التلوث​ والقمامة حيث اعطى المثل الصالح واوصل رسالة رفض للوسخ الاخلاقي والمادي الذي يصر البعض على اغراق المنطقة ولبنان به"، مناشدةً ​القوى الأمنية​ "تحمل مسؤولياتها لجهة حماية الأملاك العامة والخاصة ومنع للتلوث البيئي والفكري الناتج عن إرتكابات موتورين معروفين".