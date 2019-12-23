الوطني الحر استنكر الاعتداء على مركزه بالاشرفية: أفعال منافية للأخلاق

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لفتت اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" إلى أنه "استفاق أهالي بيروت الأولى على اعتداء برمي البيض والقمامة والزجاجات البلاستيكية على مركز هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر في الأشرفية- ساحة ساسين بشكل ادى الى تكاثر الذباب وجذب الجرذان، ما استدعى استنكار الأهالي والمارة"، مستنكرةً "هذه الأفعال المنافية للأخلاق والمضرة بالصحة العامة والبيئة تعتبر انها ناجمة عن ممارسات ميليشيوية تستهدف صرحا وطنيا يضم المكتب والمسرح العائدين للتيار في منطقة لها رمزيتها، ولاسيما سينما الاليزيه سابقًا التي أقفلت بسبب حرب يعاود بعض المشبوهين تذكير اللبنانيين بها".
وذكرت بأنه "كان مع نوابه رائدا في تنظيف نهر بيروت من التلوث والقمامة حيث اعطى المثل الصالح واوصل رسالة رفض للوسخ الاخلاقي والمادي الذي يصر البعض على اغراق المنطقة ولبنان به"، مناشدةً القوى الأمنية "تحمل مسؤولياتها لجهة حماية الأملاك العامة والخاصة ومنع للتلوث البيئي والفكري الناتج عن إرتكابات موتورين معروفين".
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