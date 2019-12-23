حركة المرور خانقة من العدلية باتجاه جسر الفيات ومن جسر الواطي باتجاه تقاطع الحايك

ذكرت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي أنّ "حركة المرور خانقة على الطرقات الآتية: من العدلية باتجاه جسر الفيات ودخولية برج حمود، من جسر الواطي باتجاه تقاطع الحايك وصولًا إلى الدكوانة، ومن الصالومي باتجاه الحايك وصولًا حتّى الحازمية".
وبيّنت أنّ "حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الكلب، وصولًا حتّى جونية".
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