حركة المرور خانقة من العدلية باتجاه جسر الفيات ومن جسر الواطي باتجاه تقاطع الحايك

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي أنّ "حركة المرور خانقة على الطرقات الآتية: من ​العدلية​ باتجاه ​جسر الفيات​ ودخولية ​برج حمود​، من ​جسر الواطي​ باتجاه تقاطع الحايك وصولًا إلى ​الدكوانة​، ومن ​الصالومي​ باتجاه الحايك وصولًا حتّى ​الحازمية​".

وبيّنت أنّ "حركة المرور كثيفة من ​الضبية​ باتجاه ​نهر الكلب​، وصولًا حتّى ​جونية​".