فضل الله دان الاعتداء الاسرائيلي على دمشق من الأجواء اللبنانية

دان ​السيد علي فضل الله​، "الغارات الاسرائيلية على ​سوريا​، والتي تأتي في سياق سياستها العدوانية الهادفة إلى استنزاف القدرات السورية العسكرية والاقتصادية والحؤول دون مضي ​الدولة السورية​ في استكمال عملية النهوض بعد الحرب التدميرية التي تعرضت لها، ومنعها من استعادة ما تبقى من أراضيها إلى سلطة الدولة"، مستنكرا "انتهاك العدو الصهيوني للأجواء اللبنانية واستخدامها كمنصة لهذا العدوان"، داعيا "​المجتمع الدولي​ إلى تحمل مسؤوليته وإدانة هذا العدوان على كل المستويات".

وشدد فضل الله "على ضرورة التنبه والحذر من أن تكون مثل هذه الاعتداءات تمهيداً لعدوان صهيوني مغامر على ​لبنان وسوريا​ يحاول العدو من خلاله ضرب الاستقرار في البلدين من جهة والهروب من أزماته الداخلية من جهة أخرى".

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