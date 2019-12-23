شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يمازح نائبا: "متقعدش فى مقاعد الوزراء ملهاش حصانة وممكن يتقبض عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من الأعضاء، عدم الجلوس فى المقاعد المخصصة للوزراء فى القاعة الرئيسية خلال انعقاد الجلسة العامة. ومازح رئيس المجلس، النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أثناء انعقاد الجلسة العامة للمجلس اليوم، لمناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلا له: "النائب همام العادلى اقعد فى مكانك، ابعد عن مقاعد الوزراء ليست لديها حصانة، ممكن نقبض عليك دلوقتى". Advertisements وأكد رئيس مجلس النواب، أن التعديلات المطروحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء هدفها التخفيف على المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد العال يمازح نائبا: "متقعدش فى مقاعد الوزراء ملهاش حصانة وممكن يتقبض عليك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.