طنجة.. طعنات قاتلة تنهي حياة حارس سيارات في “حومة الشوك”

اهتزت مدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعدما تلقى طعنات قاتلة على يد شخص، قرب السوق النموذجي في “حومة الشوك”.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الضحية يدعى “مروان”، وكان يشتغل حارسا للسيارات، وقد دخل في ملاسنات مع أحد الأشخاص، الذي وجه إليه طعنات قاتلة بواسطة السلاح الأبيض على مستوى القلب، وفر إلى وجهة مجهولة.

وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، لتحديد هوية المشتبه فيه، الذي يجري، حاليا البحث عنه، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات الدوق دي طوفار لتحديد ظروف، وملابسات الوفاة.