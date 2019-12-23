عاجل – الدفاع الجديدي يعلن فسخ عقد مدربه بادو الزاكي والأخير يعود للجامعة

أعلن نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، اليوم الخميس، فسخ تعاقده رسميا مع المدرب بادو الزاكي، وذلك بناء على طلب هذا الأخير، الذي سيلتحق بالإدارة التقنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأكد النادي الدكالي، في بلاغ رسمي قبل قليل، ” فسخ العقد الاحترافي مع المدرب بادو الزاكي بالتراضي، وذلك نزولا عند رغبة المدرب ورغبة الإدارة التقنية الوطنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي عبرت عن رغبتها للاستفادة من خدمات هذا الأخير”.

وبهذه المناسبة، قدمت أسرة نادي الدفاع الحسني الجديدي “من مكتب مديري ولاعبين وأطر تقنية وطبية وإدارية إلى المدرب بادو الزاكي بالشكر الجزيل على كل ما قدمه للنادي متمنين له مسيرة موفقة في مهامه الجديدة داخل الإدارة التقنية الوطنية للجامعة”.

ومن المرتقب أن يكشف الفريق الدكالي عن خليفة الزاكي، الذي سيقود الفريق في ما تبقى من منافسات هذا الموسم، في القادم من الأيام.

ومن المرتقب أيضا أن يكون الزاكي، واحدا من أعضاء الإدارة التقنية الوطنية الجديدة، الذين سيشتغلون مع المدير التقني روبيرت أوشن، مع العلم أنه سبق له وأن أشرف في مناسبتين سابقتين على المنتخب الوطني الأول.