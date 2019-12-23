بعد ساعات من وفاة رئيس الجيش الجزائري… تدهور في الوضع الصحي لعبد القادر بن صالح

ساعات قليلة من إعلان وفاة الجنرال قايد صالح، رئيس الجيش الجزائري وتعيين خليفة له بالنيابة، كشفت وسائل إعلام جزائرية عن دخول رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح للمستشفى.

وقال موقع “جواب” الجزائري، خبر رئيس الدولة سابقا عبد القادر بن صالح، صباح اليوم، على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري “عين النعجة” بالعاصمة، سبب تدهور حالته الصحية.

يشار إلى أن بنصالح، الذي قاد البلاد بعد تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم تحت ضغط المظاهرات، كان من المنتظر أن يعود إلى منصبه كرئيس لمجلس الأمة الجزائري، بسبب عدم استقالته من المنصب إلى غاية الآن وذلك منذ تسلمه رئاسة الدولة يوم 9 أبريل المنصرم.

يشار إلى أن الجزائر، أعلنت قبل أقل من أسبوع، رسميا، عن تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، عبد المجيد تبون، بعد انتخابات قاطعتها فئات واسعة من الشعب، وبدأ تبون أول أنشطته، تحت وقع استمرار الاحتجاجات والمظاهرات، التي بدأت منذ شهر فبراير الماضي، ولم تتوقف.