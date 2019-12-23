عاجل…عملية مشتركة بين “البسيج” والشرطة القضائية بآسفي…القبض على 3 عناصر يُشتبه في ولائهم لـ”داعش”

اعتقلت عناصر “البسيج” المكتب المركزي للأبحاث القضائية والشرطة القضائية بآسفي والدرك الملكي التابعة لسرية “الثلاثاء بوكدرة”، في الساعات الأولى من صباح يوم الأثنين 03 عناصر يُشتبه في موالاتهم لتنظيم “داعش” الإرهابي، أحدهم بجماعة “سيدي التيجي” والآخر بمنطقة “آموني” والثالث بـ”المدينة القديمة”.

وقال مصدر أمني لـ”اليوم24″ إنّ عملية واسعة قادتها كل من الشرطة القضائية والدرك الملكي بتنسيق تام مع عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج” أفضت إلى اعتقال المشتبه بهم بناءً على مراقبة وبرقيات استخباراتية وفرتها الإستعلامات العامة DST، وأكد المصدر أنّ معطيات إضافية سيتم تداولها لاحقًا بشكل رسمي”.

ووفقًا لمعطيات “اليوم24” فإنّ المشتبه به الذي يُقيم بالمدينة القديمة، والذي اعتقل من داخل منزله يتجاوز عمره 51 سنة، بينما الاثنين الآخرين لا تتجاوز أعمارهم 22 سنة.