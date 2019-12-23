الوداد البيضاوي .. الناهيري لا يتدرب مع فريق الأمل

لم يلتزم محمد الناهيري، لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بعقوبات النادي، ومدربه الأول، والمتمثلة في التدرب مع فريق الأمل، وذلك بعد أن اختار التدرب لمفرده في فترة إبعاده عن الفريق.

وحسب مصادر مقربة من الوداد، فإن الناهيري، ومنذ عدة أيام، لم يعد يتدرب مع فريق الأمل، وفضل إجراء تداريب انفرادية، سواء عبر الركض في الملعب أو داخب قاعة التداريب.

وكان النادي الأحمر، قد قرر معاقبة الناهيري، بإنزاله لفريق الأمل، منذ مباراة “ديربي” كأس محمد السادس الشهيرة، كما أن مدرب الفريق، الصربي زوران مانولوفيتش، رفض الصفح عنه وإعادته للفريق الأول.