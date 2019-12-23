صحيفة مصرية: الوداد يفاوض مهاجم الأهلي المصري لتعويض رحيل الكعبي

ذكرت تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، دخول نادي الوداد البيضاوي على خط اللاعب وليد أزار، مهاجم فريق الأهلي المصري، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب صحيفة ” superkora” اليوم، فإن ” الوداد دخل في مفاوضات شفهية مع وليد أزارو للعودة لبلده عبر واداد الأمة إلا أن اللاعب يرفض تحديد وجهته قبل أن يتضح موقفه مع الأهلي خاصة وأن هناك نادي مصري كبير يرغب أيضاً في الحصول على خدماته بقوة حال نجاحه في انهاء ارتباطه بالأهلي، ولعب أزارو لنادي الدفاع الجديدي المغربي قبل ان ينتقل للنادي للأهلي منذ 3 مواسم”.

وأكد المصدر نفسه أن ” أزارو يعد من أكثر اللاعبين تذمراً في الوقت الحالي، إذ يمر بحالة نفسية سيئة بسبب تجميده طوال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ تولى السويسري رينيه فايلر المسؤولية الفنية للفريق خلفاً للمدرب المُقال مارتن لاسارتي”.

ويستهدف الفريق الأحمر، التعاقد مع اللاعب المغربي المحترفي في الدوري المصري، من أجل تعويض الرحيل المنتظر لمهاجمه أيوب الكعبي، الذي سيعود الشهر المقبل للدوري الصيني.