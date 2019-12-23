جدل في مصر... بعد الإفراج عن سامي عنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار خبر الإفراج عن رئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم "#سامي_عنان" قائمة الأكثر تداولًا على موقع "تويتر" في مصر، وتنوعت المشاركات بين تحليلات وتكهنات وهزليات.

أفرجت السلطات المصرية عن عنان بعد نحو عامين من اعتقاله، في أعقاب كشفه عن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2018، ولم يُعرف سبب الإفراج عنه، وأوقف عنان الذي كان يُنظر إليه باعتباره المنافس الرئيسي للرئيس عبد الفتاح السيسي حملته الانتخابية، بعد أن اتهمه الجيش بالسعي للترشح من دون إذن لوجوده ضمن قوات الاحتياط، في ما يعد مخالفة للقانون العسكري. ونفى متحدث باسم عنان مخالفته أي قوانين.

غرّد يوسف حسين، مقدّم برنامج "جو شو" على قناة العربي، ساخرًا من عمليّة الاعتقال والإفراج، وقال إن "سامي عنان واللي كان رئيس أركان في الجيش المصري لما قرر يترشح قدام السيسي دخل السجن ولسه خارج النهارده!، ومحدش عارف دخل ليه وخرج في إيه!!، بس ده أكبر دليل إن في مصر سواء كنت مواطن بسيط أو رئيس أركان، محدش فوق القانون، كله فوق الخازوق.

فيما عبّر عاشور الناجي، من خلال صفحته على موقع "تويتر"، عن تحليله الخاص لماذا أُفرج عن سامي عنان بقوله، إن "الإفراج عن سامي عنان ما هو إلا لتخفيف غضب بعض القيادات العسكرية ولإعادة اللجام في يد السيسي ولترتيب البيت العسكري، (فهم مجموعة البعير) في يد راعي بقر وهو السيسي المجرم، لا تفسير آخر ابقوا علي رباطكم ولا تنشغلوا عن التكوين والإعداد يا سباع #الثوره_هى_الحل".

وغرّدت الإعلاميّة نادية المجد، على حسابها في موقع "تويتر"، "ليس لدينا معلومة لماذا تم الإفراج عن رئيس الأركان الأسبق #سامي_عنان بعد نحو عامين من سجنه بعد إعلان ترشحه للرئاسة لا اعتقد أنه انقلاب ناعم لكن اعتقد أنها محاولات مستمرة من #السيسي ودائرته الضيقة لإدخال تعديلات على الأوضاع البائسة والفاشلة سواء في الحكم أو ما يسمى الإعلام الخ #مصر".