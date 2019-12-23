القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت المسيرة الاحتفالية التقليدية الـ37 بالميلاد المجيد في الناصرة، اليوم الإثنين، بمشاركة الآلاف من أهالي المدينة والبلدات العربية في البلاد. وتقدم المسيرة الفرق الكشفية والفرق الاستعراضية والبهلوانية.
وتوجهت المسيرة من مقر السيدة العذراء في حي العمال العرب باتجاه الشارع الرئيسي (بولس السادس) لتنتهي عند كنيسة البشارة للاتين، وهناك يقام حفل استقبال لضيوف المدينة.
ويشارك في المسيرة عدد كبير من الكهنة ورئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وعد من النواب العرب عن القائمة المشتركة ورؤساء المؤسسات المسيحية والإسلامية في المدينة.
اقرأ/ي أيضًا | رئيس بلدية الناصرة: قداسة البابا أصغى إلى مطالبنا
كانت هذه تفاصيل خبر الناصرة: انطلاق مسيرة الميلاد الـ37 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.