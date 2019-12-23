الناصرة: انطلاق مسيرة الميلاد الـ37

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت المسيرة الاحتفالية التقليدية الـ37 بالميلاد المجيد في الناصرة، اليوم الإثنين، بمشاركة الآلاف من أهالي المدينة والبلدات العربية في البلاد. وتقدم المسيرة الفرق الكشفية والفرق الاستعراضية والبهلوانية.

وتوجهت المسيرة من مقر السيدة العذراء في حي العمال العرب باتجاه الشارع الرئيسي (بولس السادس) لتنتهي عند كنيسة البشارة للاتين، وهناك يقام حفل استقبال لضيوف المدينة.

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ويشارك في المسيرة عدد كبير من الكهنة ورئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وعد من النواب العرب عن القائمة المشتركة ورؤساء المؤسسات المسيحية والإسلامية في المدينة.

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