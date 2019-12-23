البحسني يلتقي شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية

الإثنين 23 ديسمبر 2019

التقى محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم؛ برئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد صالح المعاري، وضباط وأفراد شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.



وتم خلال اللقاء مناقشة خطة الشعبة في العام الجديد ٢٠٢٠م، بما يمضن تحسين أداء الشعبة، وعكس أنشطة المنطقة العسكرية الثانية، والمهام التي تقوم بها لحفظ الأمن والاستقرار بمديريات ساحل حضرموت.

كما استعراض العميد "المعاري" أهم الأعمال التي قامت بها الشعبة، أو اسهمت بها ضمن المنطقة العسكرية الثانية.

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حيث وجه القائد "البحسني" برفع الدور المعنوي، والاهتمام بتوعية الجنود، ورفع المستوى التثقيفي.

كما توجه رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد "المعاري" بالشكر للقائد "البحسني" لمتابعته الحثيثة، واهتمامه بشعبة التوجية المعنوي.

حضر اللقاء الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية ملازم ثاني هشام كرامه الجابري.