شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار بمنازل المواطنين جراء قصف حوثي شرق الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 شنت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفاً مدفعياً على منطقة الجريبة الواقعة شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

مصادر محلية أفادت أن المليشيات قصفت منطقة الجريبة الواقعة شرق مديرية الدريهمي ، واستخدمت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف. Advertisements المصادر أضافت، أن القصف الذي شنته المليشيات الحوثية أعقبته بإستهداف المنطقة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبأسلحة معدلات البيكا. وأردفت المصادر أن عمليات القصف والإستهداف الذي شنته المليشيات الحوثية أدى إلى وقوع أضرار في منازل المواطنين. وتصعد المليشيات الحوثية بخروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، مرتكبة آلاف الإنتهاكات بحق المدنيين وموقعة مئات الضحايا الأبرياء ، في الوقت الذي تسعى هذه المليشيات للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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