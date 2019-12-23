تدشين دورة تدريبية في مجال التعبئة الاجتماعية بتمويل من الصليب الأحمر الدينماركي بسيئون

الإثنين 23 ديسمبر 2019

بدأت يوم أمس بهيئة مستشفى سيئون العام الدورة التدريبية في مجال التعبئة الاجتماعية والقيادة والاتصالات وحفظ السجلات وحل النزاعات وإدارة الصناديق ومبادئ ( بانت ) التي تقيمها جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع سيئون ضمن أنشطة برنامج مشروع ( I-PACT 2 ) المموّل من الصليب الأحمر الدنماركي .



وسيتلقى في الدورة عدد عشرة من الذكور والإناث من الكوادر ألإدارية والفنية بهيئة مستشفى سيئون العام من اللجان المجتمعية والصحية على مدى يومين معارف وخبرات ومفاهيم في مجال التعبئة الاجتماعية والقيادة والاتصالات وحفظ السجلات وحل النزاعات ومبادى ( PANT ) لهدف الرقي بالعمل بالهيئة , من قبل مدرب الدورة صبري حميد صبيح .

وفي افتتاح الدورة أكد رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور / أنيس عيديد أهمية الدورة كونها سيكتسب خلالها المشاركين على مفاهيم ومعارف وخبرات ستسهم في الرقي العمل من خلال محاورها . مشددا بأهمية الاستفادة

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وعكس ذلك في العمل اليومي , لافتا بعمق العلاقة والشراكة بين الهيئة وجمعية الهلال الأحمر اليمني فرع سيئون وما تقدمه من دعم للهيئة .

حضر حفل افتتاح الدورة منسق المشروع / علوي بن طاهر

وفي تصريح لرئيس جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع سيئون الدكتور / مرتضى إبراهيم بن يحيى بأن الدورة تأتي ضمن أنشطة برنامج ( I-PACT 2 ) المموّل من الصليب الأحمر الدنماركي .لدعم المجتمعات المحلية باليمن , وضمن إسهام فرع الجمعية في الرقي بعمل الخدمات الصحية بهيئة مستشفى سيئون العام .