2020 سنة الانتصارات التصاعدية لبرج القوس!

تحيطك الكواكب بأجمل التأثيرات من مواقع فلكية إيجابية بالنسبة الى برجك وتتعاطف مع طموحاتك وأحلامك.

سوف يبدأ مواليد برج القوس صفحة ومرحلة جديدة من حياتهم حيث تسيطر عليهم حالة من التفاؤل والأمل والإيجابية وتكثر لديهم الأرباح ويقبلون على نجاحات كبيرة وتعوض فيها متاعب وصعوبات الأعوام الثلاثة الماضية وذلك بفضل دعم كوكب المشتري من بيت المال لذلك عليك لا بالعمل الجاد وتوظيف الجهود من أجل استغلال كافة الفرص وتطويعها لصالحك كما عليك الانتباه من المصاريف الزائدة.



لكن رغم ذلك يتوجب عليك أن تكون متيقظاً وذهنك حاضراً أو متنبهاً لكل ما يدور حولك من أحداث ومجريات او تطورات. ستكون السنة مثمرة على مختلف المستويات.

وها أنت تفتح يديك لتقلي الهدايا ولحصد الفرص الثمينة، كما قد تكون سنة حاسمة لبعض الأمور الرئيسية العالقة في حياتك والمطلوب منك أن تكون جاهزاً لكل المعطيات وكذلك منفتحاً قدر الإمكان على الحياة وعلى كل جديد فلطالما كنت تنظر الى التغييرات من بعيد مراقب، أما الآن فقد بات بإمكانك اقتناص الفرص وقيادة التغييرات وتسييرها بحسب ما تقتضيه مصلحتك.



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