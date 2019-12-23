2020 سنة الانتصارات التصاعدية لبرج القوس!

انها سنة الانتصارات التصاعدية تتدرج النجاحات والترقيات من بداية السنة وتتطور أكثر واكثر مع تقدم الايام لتصل الى الذروة في نهاية العام سوف تمر في سنة جيدة من الفرص والنجاحات والاقبال على الحياة بدون خوف وتردد تبتسم لك الظروف لتبدأ صفحة جديدة وواعدة بالتقدم والإزدهار.
سوف يبدأ مواليد برج القوس صفحة ومرحلة جديدة من حياتهم حيث تسيطر عليهم حالة من التفاؤل والأمل والإيجابية وتكثر لديهم الأرباح ويقبلون على نجاحات كبيرة وتعوض فيها متاعب وصعوبات الأعوام الثلاثة الماضية وذلك بفضل دعم كوكب المشتري من بيت المال لذلك عليك لا بالعمل الجاد وتوظيف الجهود من أجل استغلال كافة الفرص وتطويعها لصالحك كما عليك الانتباه من المصاريف الزائدة.
لكن رغم ذلك يتوجب عليك أن تكون متيقظاً وذهنك حاضراً أو متنبهاً لكل ما يدور حولك من أحداث ومجريات او تطورات. ستكون السنة مثمرة على مختلف المستويات.
وها أنت تفتح يديك لتقلي الهدايا ولحصد الفرص الثمينة، كما قد تكون سنة حاسمة لبعض الأمور الرئيسية العالقة في حياتك والمطلوب منك أن تكون جاهزاً لكل المعطيات وكذلك منفتحاً قدر الإمكان على الحياة وعلى كل جديد فلطالما كنت تنظر الى التغييرات من بعيد مراقب، أما الآن فقد بات بإمكانك اقتناص الفرص وقيادة التغييرات وتسييرها بحسب ما تقتضيه مصلحتك.
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