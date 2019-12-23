الأمانة تعلن إعادة ضخ الماء إلى المحلات السكنية في الرشيد

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم اعادة ضخ الماء الى بعض المحلات السكنية ضمن قاطع بلدية الرشيد والتي شهدت شحة خلال الساعات الماضية أثر كسر أنبوب مغذي بقطر 50 سم أسفل جسر الجادرية".وأضافت أنه "تم إصلاح الكسر بالكامل واعادة ضخ الماء بشكل طبيعي".

وكانت أمانة بغداد قد عزت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، شحة الماء الحاصلة في بعض المحلات السكنية ضمن قاطع الرشيد البلدي الى كسر أنبوب رئيسي أسفل جسر الجادرية.