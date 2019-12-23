تسجيل هزة ارضية في قضاء سنجار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "تسجيل هزة ارضية، مساء اليوم، في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى على الحدود السورية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الهزة قوتها 3 على مقياس رختر"، مؤكدا أنه "لم يتم تسجيل اية ناصابات".