تسجيل هزة ارضية في قضاء سنجار

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الاثنين، بتسجيل هزة ارضية في قضاء سنجار غربي المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "تسجيل هزة ارضية، مساء اليوم، في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى على الحدود السورية".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الهزة قوتها 3 على مقياس رختر"، مؤكدا أنه "لم يتم تسجيل اية ناصابات".
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