رسم بالألوان وعزف موسيقي وفعاليات فنية أخرى، نفذها عدد من الأطفال في بابل ضمن أمسية أقامتها دار ثقافة الأطفال في المحافظة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها. الأمسية مثلت فسحة أمل، وفرت وقتًا من المتعة والمرح للأطفال. الأمسية ورغم بساطتها بسبب ضعف إمكانات دار ثقافة الأطفال، لكنها أظهرت مدى رغبة الأطفال بهكذا فعاليات تمكنهم من ممارسة هواياتهم بشكل جماعي، خاصة وان القائمين على الفعاليات أكدوا سعيهم لبناء جيل يؤمن بالآخر وينبذ العنف ويعي أهمية المطالبة بحقوقه.



قدم الأطفال قصائد بريئة، ورغم بساطتها لكنها كشفت عن أحلام هذه الفئة التي ترغب بوجود مؤسسة تعنى بتوفير احتياجاتهم، التي لا تتعدى أحلامهم البسيطة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أمسية الطفولة لتنمية القدرات ونبذ الصراعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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