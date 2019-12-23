بالفيديو: صلوات المسيحيين ليلة الميلاد رسالة تحدٍ للإرهابيين

فبحسب قولهم الصلاة دعاء للجرحى وأرواح الشهداء، وأن عيد السيد المسيح هو عيد للعالم اجمع. فمنع الصلوات رسالة لأعداء العراق بأن هنالك خوف ورعب منهم. لكن بقاء الصلوات رسالة للارهاب على أن مسيحيو العراق باقون ولا يخشون الإرهاب.مسؤولو كنائس الموصل للسريان الكاثوليك، اكدوا من جانبهم ان قرار الغاء قداس ليلة العيد لا يضر بشيء. فليس من المعقول أن نستقبل التهاني ولنا اخوة قد سكب دمهم من أجل هذا البلد.

تفاعل المسيحيون مع ما يمر به العراق من احداث يعكس رغبتهم واصرارهم على اعادة بناء بلدهم واحترام الدماء التي سكبت من اجله.

بين رافضٍ ومؤيد، وبين من يراه صائبا ومن يراه خاطئا، يبقى الاحساس بالمسؤولية تجاه البلد، عامِلا مُشتركا لدى الجميع.

