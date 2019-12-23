بالفيديو: صلوات المسيحيين ليلة الميلاد رسالة تحدٍ للإرهابيين

قرار الكاردينال لويس ساكو بطريرك طائفة الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، بمنع الاحتفال والصلوات ليلة ميلاد السيد المسيح تضامنا مع شهداء العراق، جوبه برد من كتلة بابليون على منع الصلوات لا منع الاحتفال.
مسؤولو كنائس الموصل للسريان الكاثوليك، اكدوا من جانبهم ان قرار الغاء قداس ليلة العيد لا يضر بشيء. فليس من المعقول أن نستقبل التهاني ولنا اخوة قد سكب دمهم من أجل هذا البلد.
تفاعل المسيحيون مع ما يمر به العراق من احداث يعكس رغبتهم واصرارهم على اعادة بناء بلدهم واحترام الدماء التي سكبت من اجله.
بين رافضٍ ومؤيد، وبين من يراه صائبا ومن يراه خاطئا، يبقى الاحساس بالمسؤولية تجاه البلد، عامِلا مُشتركا لدى الجميع.
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