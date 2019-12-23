بالفيديو: وزارة الموارد تنجز مشروع ربط الفرات بدجلة

وأشار الى ان الاطلاقات المائية ستصل هذا العام الى مئتي متر مكعب في الثانية الواحدة، مما سينعش الزراعة في المحافظات الجنوبية والوسطى.

وبرغم الوفرة المائية هذه الا ان العراق لا يزال يطالب بحقوقه المائية من دول الجوار، حيث أشار الوزير الى عدم التوصل الى اتفاق مع تركيا وايران حول تحديد نسبة العراق من الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات حتى الآن.



الكوادر المتخصصة في الوزارة اكدت استنفار جهودها تحسبا للسيول التي لربما تضرب المناطق القريبة من إيران وتركيا في الفصل الشتائي الحالي واستثمارها في فصل الصيف التالي.