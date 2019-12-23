بالفيديو: وزارة الموارد تنجز مشروع ربط الفرات بدجلة

بعد سنوات من الجفاف، يعود نهر الفرات ليروي الأراضي الزراعية من جديد. وفرة المياه فيه هذا العام جاءت وفق وزير الموارد المائية لربطه بنهر دجلة، بالاضافة الى ارتفاع نسبة الامطار حيث وصلت كمية المياه المخزونة الى 60 مليار متر مكعب بعد ان كانت 8 مليارات.
وبرغم الوفرة المائية هذه الا ان العراق لا يزال يطالب بحقوقه المائية من دول الجوار، حيث أشار الوزير الى عدم التوصل الى اتفاق مع تركيا وايران حول تحديد نسبة العراق من الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات حتى الآن.
الكوادر المتخصصة في الوزارة اكدت استنفار جهودها تحسبا للسيول التي لربما تضرب المناطق القريبة من إيران وتركيا في الفصل الشتائي الحالي واستثمارها في فصل الصيف التالي.
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