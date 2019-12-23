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الجيش السوري يسيطر على مناطق جديدة في ريف إدلب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

استعاد الجيش السوري السيطرة على مناطق جديدة في ريف إدلب، وعزز من تواجد وحداته في المنطقة، كما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الإثنين. وقال مصدر ميداني، إن "الجيش وسع نطاق سيطرته في ريف إدلب حيث تمكن من السيطرة على تلتي سيدي علي وجعفر وبلدتي فعلول وخربة معراتة في ريف إدلب الشرقي". وكان الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري ضد مسلحي جبهة النصرة لاستعادة السيطرة على طريق حلب دمشق الدولي. ويخوض الجيش السوري معارك عنيفة ضد مسلحي النصرة والفصائل التابعة لها، أدت إلى مقتل 37 عنصراً من قواته بينهم 6 ضباط.  


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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