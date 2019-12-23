المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة لـ"اليمن العربي": هذه أهداف المشاركون بقمة كوالالمبور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

سيد مصطفي - الخليج 365

قال عبد الله مري البلوشي، المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة، إن التحالف الإسلامي الجديد في كوالالمبور يستهدف بالدرجة الأولى إضعاف منظمة التعاون الإسلامي، وهي دول لا تعرف الإسلام إلا إسمًا فتركيا تقصف المسلمين في عفرين وتحرض على القتل، وإيران تحتل أراضي 4 شعوب مسلمة، لديها عداوة مع دول الجوار،مبينًا أن المشاركين في المؤتمر لهم أهداف واحدة تركيا تريد إعادة أمجاد العثمانيين، وإيران تريد إعادة أمجاد الصفويين،فهو هدف واحد للسيطرة وتقاسم الغنيمة العربية



واكد البلوشي لـ"الخليج 365"، أن بعض الدول المشاركة في القمة إقتصادها يعاني،ف ماليزيا إقتصادها أصبح ضعيف ومهاتير بدأ يفقد شعبيته ويحاول عبر تلك القمة الحصول على شعبية، والحصول على تمويل قطري وتركي وإيراني لمشاريعه.

وأضاف المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة، أن الموقف الماليزي سبب لها توتر مع جميع الدول العربيةة، لأن تركيا وإيران أعداء تاريخيين للعرب،فمن أكثر من 157 دولة مسلمة، لم يحضر سوى أعداء العرب، فلم يحضر زعماء مهمين بالعالم الإسلامي عرب مثل الملك سلمان و الرئيس السيسي.

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وتطرق البلوشي، لمشاركة باكستان بأنها كان لديها ضعف في الميزانية، ديون كثيرة بالبليارات من الصين، و لمواجهة البلوش وهو هدف مشترك مع إيران غير مشاكلها مع الهند ، ولكن عادت إلى رشدها بعد أن دعمهتها المملكة السعودية والإمارات بـ5 مليارات وديعة، غير أن المؤتمر ناقش مشكلة الإيغور وهو شعب مسلم محتل من قبل الصين، وهو شعب تركستاني، وبإيعاز من الصين أن تبتعد إسلام أباد عن هذا التحالف الإسلامي، ولكن باكستان ستعود لهؤلاء، لأنها تعتبر تلك الدول مثل إيران وتركيا عمقها الإستراتيجي.

وأردف المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة، أن جماعة الإخوان المسلمين تتجه للشق الأسيوي، لأن الجماعة تدعمها تركيا وإيران، وبعد سقوطها عربيًا تحاول أن تجد لها موطئ قدم في آسيا وخاصة أن الإغوير تفكيرهم قريبًا من الإخوان فسيسمح ذلك بالتغلغل الإخواني داخله

كما ناقش البلوشي مشاركة قطر، فالدوجة إنحرفت ضد سياسة مصر ومجلس التعاون الخليجي، وتدعم إيران وتركيا، وأنشأت معسكرات تركية داخل أراضيها، وتأتي مشاركتها لأن القرار القطري أصبح بيد الأتراك ولهم قاعدة هناك، والقطريين ليس لهم مجال جوي إلا إيران فلا يمكن أن يرفضوا أي رأي لإيران، رأينا في صورة جماعية بين مهاتير محمد وروحاني وأردوغان وغاب عنها تميم لأنه أصبح تابع لتلك الدول.