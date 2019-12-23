«تقلب موازين الوزارة» .. أول 3 قرارات لوزير الأوقاف بعد تجديد الثقة

أعلن د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال أول لقاء له مع الإداريين، عن أول مفاجأة بوزارة الأوقاف، بعد تجديد الثقة فيه، بتوفير 10 بعثات حج بالكامل.

وأضاف، أن 4 بعثات للديوان بالكامل، و6 منها للمؤذنين ومقيمين الشعائر، أما الشيوخ فيمكنهم الحصول عليها عقب إجراء اختبار لهم.

وقال وزير الأوقاف: «نهدف للارتقاء بالجانب المعيشي والكلي، وربما خلال شهر يناير تبدأ خطتنا الضخمة التي ستتجاوز 25 مليون جنيه لتطوير مستشفى الدعاة وبعض الأجهزة وصلت بالفعل، فنحن نؤمن أن توفير العلاج من الأمور الهامة جدا، ونأمل أنه قبل نهاية عام 2020 تصبح مستشفى شديدة التميز وتتحول إلى مستشفى نموذجي».

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وأوضح أن كل من يحصل على شهادة icdl من جهة معتمدة يضاف له الحافز، بعد ترشيحات من رئيس إدارته، ومن يحصل عليها من مركز غير معتمد يجرى له اختبار للتأكد من اجتيازه هذه الدورة بنجاح، فتحصل المؤهلات المتوسطة على 200 جنيه، وفوق المتوسطة 250 جنيه، و300 جنيه للبكالوريوس أو الليسانس، و400 جنيه للحاصلين على المجاستير و500 جنيه للدكتوراة.

وأشار إلى أنه يمكن التدريب من خلال الامتحان بمركز المعلومات ثم الاختبار في الأكاديمية إن وجد لديه المهارة.

وتابع : «نتمنى أنه خلال الـ6 أشهر الأولى من عامنا الجديد، أن يخصل الجميع على الحافز، بأن يكون الجنيع على مستوى الوزارة، كما أن هناك ساعات إضافية وحوافز أخرى مرتبطة بحجم الجهد»، مؤكدا أن تجديد الثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في الشخص والمؤسسة معا فإن لم تكن المؤسسة ناجحة بفريق العمل كان من الصعب النجاح.

واحتتم، فيما يخص الانتقال للعاصمة الإدارية تم دراسة الظروف المختلفة للجميع سواء المادية أو الصحية، مطمئنا الجميع بأنه سيتم توفير انتقالات من نقاط تمركز مختلفة، بالإضافة إلى وحدات سكنية قريبة تناسب جميع المستويات بتسهيلات شديدة في السداد، لافتا إلى أن الانتقال يعني أن كل المتواجدين بالوزارة متميزين، مؤكدا أنه لا مكان للفاسدين والعناصر غير الجيدة صفت نفسها الفترة الماضية ومن كان لديه شبهة انحراف تم التخلص منه نهائيا.