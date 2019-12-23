نقابة المحامين تحيل أحمد جبرمحامي قتلة شهيد الشهامة لمجلس تأديب بسبب هتافه بقاعة المحكمة يحيا العدل.."بيان"

قرّرت نقابة المحامين بالمنوفية إحالة أحمد محمد فتحي جبر، المحامي، إلى مجلس التأديب، لما صدر منه في جلسة محاكمة قتلة الشاب محمود البنا "شهيد الشهامة" أمس، حيث هتف أحمد جبر، محامي المتهم الرابع «إسلام .أ» عقب صدور الحكم بحبس موكله 5 سنوات قائلا "يحيا العدل".

وقالت النقابة، في بيان، إن الدفاع عن أي متهم بجنحة أو جناية حق يكفله الدستور والقانون أيًا كانت الاتهامات بحسبان أن كفالة حق الدفاع واحدة من أهم ضمانات المحاكمة العادلة وبدون محام يسقط تاج العدالة، وتتعري من أعز ما يمثله العدل من قيم في المجتمع.

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وأضافت النقابة: غير أن رسالة المحاماة التي توارثها المحامون عبر الأجيال تأبى وتتأذى أن يكون من بين فرسانها من يقف صارخًا في قاعة المحاكم أو يصدر عنه فعل يتجاوز حدود الوكالة والرسالة حتى ولو هتف للعدل "يحيا العدل".

وتابع البيان: "إذ أن واجب المحامي يقف عند حدود إبداء الدفاع والدفوع ولا يتخطاه متحديًا مشاعر الخصوم، بل من الواجب بل من أعز الواجبات أن نؤدى أدورانا دون أن ننجرف إلى هاوية الدخول في معارك تفقد فيها المحاماة قيمها وقيمتها".