موجز السعودية| الإعدام على 5 متهمين بقضية خاشقجي .. «أنثى نمر» تنقض على زائر سوداني في الرياض والأمن يطلق الرصاص لمحاولة إنقاذه .. الرياض مقراً للقيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج

- إعداد - محمد علي هـاشم

أعلنت النيابة العامة في السعودية الاثنين، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وفقا للعربية.

وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

كما لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.

نمر ينقض على زائر سوداني في الرياض

أظهر فيديو مروع نشره نشطاء تويتر في السعودية انقضاض نمر على أحد الزائرين لحديقة حيوانات في الرياض.

وانتشر المقطع المصور بشكل واسع مساء السبت على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتضح تفاصيل الحادث.

وقد أصدرت أمانة منطقة الرياض بياناً حول واقعة الهجوم المروع الذي وقع ضحيته الشاب السوداني "محمد عبدالمحسن" (24 عاماً)، في حديقة الحيوان في حي الملز أمس السبت، كاشفة دافع الشاب وراء إلقاء نفسه في حظيرة النمور.

وأوضحت الأمانة أن الحادثة وقعت عند تمام الساعة 10:30 من صباح السبت، وبينما كان موظفو الحراسات الأمنية يؤدون مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة "النمر البنغالي"، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدمًا حبلاً أحضره معه مسبقاً، ونزل به إلى الأسفل بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، فتمت مهاجمته من قِبل أنثى النمر.

كما أضافت أن إدارة الحديقة تبلغت بالأمر، فتدخل فريق العمل بالحديقة، وقام بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، الذي تم تخديره من أجل إخراج الشاب السوداني، بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة من جسده.

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إلى ذلك، أشارت إلى أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للشاب، ومن ثم نُقل إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج، كاشفةً عن أنه زعم أن دافعه وراء ذلك هو هوايته المتمثلة في تدريب الحيوانات المفترسة.

مقر للقيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج في الرياض

وقعت الحكومة السعودية أمس (الأحد) اتفاقاً مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض وفقا لعكاظ.

وقع الاتفاقية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، وذلك في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض، بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء أحمد علي حميد آل علي.

ونوه وزير الخارجية بخطوة التوقيع على اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحد لمجلس التعاون، التي تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي المشترك وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استكمال متطلباتها في إطار رؤيته المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.

من جانبه، أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن شكر الأمانة العامة وامتنانها لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام ورعاية للأمانة العامة، والمؤسسات والمكاتب التابعة لها التي تتخذ من الرياض مقرا لها.

وقال الأمين العام: «إن التسهيلات والدعم اللذين تلقاهما الأمانة العامة ومنسوبوها من الكفاءات الخليجية من حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الخارجية وأمانة مدينة الرياض كان لهما الأثر الكبير في تيسير أعمال الأمانة العامة ومهماتها، مما مكنها من إنجاز واجباتها ومسؤولياتها لتعزيز العمل الخليجي المشترك».

وأشاد بانطلاق أعمال القيادة العسكرية الموحدة من مدينة الرياض، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قادة دول المجلس، ومجلس الدفاع المشترك، باعتبارها منظومة عسكرية مهمة في تعزيز التعاون والتكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء، متمنيا لقيادتها ومنسوبيها دوام التقدم والتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها النبيلة.

يذكر أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 34 في دولة الكويت عام 2013، المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتصديقا على قرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بمملكة البحرين عام 2013.