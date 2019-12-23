ختم التحقيق في ملف الصرف الصحي واحالته على عويدات لاصدار الادعاء

ختم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري التحقيق في ملف الصرف الصحي ومحطات التكرير وأحاله على النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات لإصدار الادعاء.
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