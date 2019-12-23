ختم التحقيق في ملف الصرف الصحي واحالته على عويدات لاصدار الادعاء

ختم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري التحقيق في ملف ​الصرف الصحي​ ومحطات التكرير وأحاله على النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات​ لإصدار الادعاء.

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