مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة وجمعية صادر لدعم استقلالية القضاء

وقع رئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي محمد بدران، مذكرة تفاهم مع رئيس "جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية" المحامي راني صادر، "بهدف دعم استقلالية ​القضاء​ وتعزيز الشفافية في الرقابة المالية".

وتتضمن المذكرة إعطاء ترخيص مجاني ومستمر من قبل صادر للديوان “يسمح لقضاة ​الديوان​ والعاملين فيه الدخول الى قاعدة معلومات صادر الإلكترونية كما والتعاون مع الديوان لاطلاق موقع الكتروني جديد لديوان المحاسبة يؤمن حق وصول المتخصصين والعامة للمعلومات القانونية الصادرة عن الديوان سواء من آراء استشارية او قرارات قضائية بلغات عدة تكريسا لمبدأ الشفافية في الرقابة المالية".

وخلال حفل التوقيع، أكد بدران أن "هذه المذكرة تأتي في نطاق ​السياسة​ ​الجديدة​ التي يعتمدها ديوان المحاسبة لتنمية قدراته وتعزيز مكانته الأساسية، وترسيخ دوره الفعال في مجال حق الوصول الى المعلومات بشكل عام، كما وتعميم ثقافة الشفافية في الرقابة على ​المالية العامة​ بشكل خاص".

بدوره اشار صادر بأن "الجمعية تضع نصب اعينها دعم استقلالية القضاء بالفعل لا بالقول، وان وصول ​القضاة​ للمعلومات القانونية بطريقة متطورة ومجانية تعتبر بصلب تنمية قدرات القضاة وتمكينهم، فبدون موارد واهمها المعلومات القانونية يبقى من الصعب القيام باجراءات ممنهجة تصبو الى اولويات تؤدي الى استقلالية القضاء".