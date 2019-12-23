الحزب التقدمي بحاصبيا ناقش مع الفعاليات خطة اقتصادية اجتماعية

انعقد في مقر وكالة داخلية ​حاصبيا​ ​مرجعيون​ في الحزب "التقدمي الاشتراكي" لقاء حضره وزير الصناعة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​وائل أبو فاعور​، ووكيل داخلية الحزب شفيق علوان.

وهدف اللقاء الى "التشاور والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تطال المواطنين في المنطقة، وخاصة المحتاجين منهم نتيجة الظروف الحالية التي ترخي بكاهلها على كامل ​الشعب اللبناني​ والتي ان استمرت ستزيد نسبة ​البطالة​؛ وتأكيداً على دور الحزب الذي كان وسيبقى إلى جانب أهلنا في هذه المنطقة كما في باقي المناطق. وتم بحث التفاصيل المتعلقة بكل الإجراءات المطلوبة".

كما تم الاتفاق على "ابقاء التواصل والتنسيق للحفاظ على أمن المنطقة الاجتماعي وقد عبرت الفعاليات عن تقديرها للدور الوطني الكبير الذي لطالما قام به رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، ووقوفه الدائم إلى جانب الناس في كل الظروف".