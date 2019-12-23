فرعية الاشغال تابعت البحث في الصرف الصحي وتنظيف مجاري الانهر وأقنية التصريف

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من ​لجنة الاشغال العامة​ والنقل و​الطاقة​ و​المياه​، والمكلفة متابعة البحث في موضوع ​الصرف الصحي​ وتنظيف مجاري الانهر واقنية تصريف المياه في ​بيروت​ الكبرى، جلسة برئاسة النائب ​سيزار ابي خليل​.

وتابعت اللجنة البحث في موضوع "الصرف الصحي وتنظيف مجاري الانهر في بيروت الكبرى، واطلعت من الجهات المعنية لا سيما ممثلي "دار الهندسة" وشركة MEAS على اسباب ومجريات ما حصل من فيضان الانفاق ​المطار​ خلال العاصفة، وطلبت من المعنيين كافة اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمنع تكرار ما حدث.

وتبلغت مباشرة تشغيل محطة 1PS تجريبيا لمدة اسبوع، على ان يصار الى رفع ​تقرير​ تفصيلي للجنة حول عمل المحطة وحالة الخطوط الممتدة داخل بيروت وصولا الى 1PS و2PS ومحطة الغدير".

وطلبت اللجنة من ممثلي مكتب "دار الهندسة" "تقديم عرض خلال الجلسة المقبلة عن انفاق المطار والدراسات والتصاميم المتعلقة بتصريف ​الامطار​ فيها والمشاكل والمعوقات التي تؤثر على عملية التشغيل".