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البزري: جمعية المقاصد ملك لأبناء صيدا ولا يجوز تكرار ماحدث

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أسف رئيس ​بلدية صيدا​ الاسبق ​عبد الرحمن البزري​ للأحداث التي تخللت لقاء بعض أعضاء الهيئة الإدارية ل​جمعية المقاصد​ الإسلامية والهيئة التعليمية في عدد من ​المدارس​ التابعة للجمعية، مؤكداً على أن هذه الجمعية العريقة هي مُلك ل​مدينة صيدا​ ولا يجوز أن تتكرر الأحداث التي تختبرُها.

وراى البزري ان "على الهيئة الإدارية أن تعتذر للمعلمين عن ما صدر بحقهم من بعض أعضائها، كما وعليها أن تلحظ أيضاً أنها لجنة مؤتمنة على إدارة المقاصد، وليس لها حق التصرف في الأمور المتعلقة بمصير الجمعية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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