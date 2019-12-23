أسف رئيس بلدية صيدا الاسبق عبد الرحمن البزري للأحداث التي تخللت لقاء بعض أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الإسلامية والهيئة التعليمية في عدد من المدارس التابعة للجمعية، مؤكداً على أن هذه الجمعية العريقة هي مُلك لمدينة صيدا ولا يجوز أن تتكرر الأحداث التي تختبرُها.
وراى البزري ان "على الهيئة الإدارية أن تعتذر للمعلمين عن ما صدر بحقهم من بعض أعضائها، كما وعليها أن تلحظ أيضاً أنها لجنة مؤتمنة على إدارة المقاصد، وليس لها حق التصرف في الأمور المتعلقة بمصير الجمعية".
كانت هذه تفاصيل خبر البزري: جمعية المقاصد ملك لأبناء صيدا ولا يجوز تكرار ماحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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