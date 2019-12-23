وزارة الثقافة نعت وليم حسواني: قامة تغيب أثرت تراثنا الفني اللبناني

نعت ​وزارة الثقافة​ الفنان وليم حسواني الذي غيبه الموت عن عمر ناهز ال86 عاما، ورات الوزارة في بيانها ان "حسواني هو احد أركان نهضة المسرح الغنائي اللبناني بإدارة الخوين رحباني وحضور ​السيدة فيروز​ ، و​وديع الصافي​ ونصري شمس الدين وفيلمون وهبة"، معتبرا ان "قامة تغيب ، أثرت تراثنا الفني اللبناني. تحية حب وتقدير للمسافر الرائع، وليم حسواني".

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