الداخلية: يمكن للراغبين بشراء أرقام لوحات الآليات المميزة دفع بدل التخصيص بدءا من الغد

أعلن المكتب الإعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​، أنّ "بعد صدور القرار المشترك مع ​وزارة المالية​ رقم 2250 تاريخ 5/12/2019 تطبيقًا للمادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31-7-2019 (​قانون الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، تُعلن ​وزارة الداخلية والبلديات​ أنّ اعتبارًا من يوم غد الثلثاء، يُمكن للمواطنين الراغبين بشراء أرقام لوحات الآليّات المميّزة دفع بدل التخصيص بعد التأكّد من توفّر الرقم عبر الموقع الإلكتروني لكلّ من وزارة الداخلية والبلديات و​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​، علمًا أنّه بموجب القرار رقم 1763 تاريخ 1/10/2019 المبني على المادة المذكورة، تمّ استحداث رمز جديد "Y".

وأوضح في بيان، أنّ "يتمّ الدفع في صناديق وزارة المالية في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، نقدًا أو بواشطة شكّ مصرفي مسحوب لأمر أمين صندوق الخزينة المركزي. بعد الدفع يستحصل الشاري على صكّ تخصيص بالرقم"، لافتًا إلى أنّ "المشتري يستفيد من تخفيض نسبته 20% من بدل التخصيص إذا تم الشراء خلال عام 2019، كذلك يخفض رسم صك التخصيص إلى 3% بدلًا من 5% من بدل التخصيص إذا تمّ دفع هذا الرسم خلال عام 2019".