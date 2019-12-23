إخبار من التقدمي حول مخالفات التعدي على الأملاك العامة

التقى النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ وفدا من "​اللقاء الديمقراطي​" وقيادة ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ضم النائبان ​هادي أبو الحسن​ و​بلال عبدالله​، أمين السر العام في الحزب ​ظافر ناصر​، عضو مجلس ​القيادة​ المحامي ​نشأت الحسنية​، ومفوضة ​العدل​ المحامية سوزان إسماعيل. وتقدم الوفد بإخبار الى ​النيابة العامة التمييزية​ يتعلق بإنتهاء قانون المهل المنصوص عليها في قانون تسوية الرسوم والغرامات" وطلب من النيابة العامة "تحريك دعوى حق العام لهدم وإزالة المخالفات وإسترداد الملكية العامة عملا بأحكام القانون". وسيعمد الحزب إلى "متابعة الإخبار مع مدير عام ​النقل البري​ والبحري ​عبد الحفيظ القيسي​ للحصول منه على كامل الملفات العائدة لشاغلي الأملاك العمومية البحرية الموجودة لدى المديرية و​وزارة الأشغال​، وصولاً الى تطبيق أحكام القانون وإستعادة ​الدولة​ لملكيتها"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر كان محط إهتمام ومتابعة طويلة من الحزب، بدأت منذ سنوات وكان النائب في "اللقاء الديمقراطي" المرحوم ​وديع عقل​ أول من قدم مشروع قانون بهذا الخصوص".

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