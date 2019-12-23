ميقاتي: للعمل من أجل أن تكون انتخابات افتاء طرابلس ضمن المهلة التي سبق ان حددت

دعا رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ خلال ​اتصال​ هاتفي بمفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ الى "العمل من اجل ان تكون ​انتخابات​ افتاء ​طرابلس​ ضمن المهلة التي سبق ان حددت و اتاحة الفرصة للهيئة الناخبة لاختيار شخصية تواكب التحديات التي تواجه الطائفة في طرابلس و​الشمال​ ككل".

واعتبر أنه "من الخطأ القفز فوق القوانين ورغبة اكثرية المعنيين بإجراء هذا الاستحقاق من خلال محاولات تمديد ولاية المفتي الحالي مجددا"، مشيراً إلى أن "القوانين تحدد آلية واضحة تنص على تسلم امين الفتوى مهام الافتاء الى حين انتخاب مفتٍ جديد".