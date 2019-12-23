ثانوية مصطفى شمران تنظم حملة "مش مسموح نكبّ من الشبّاك"

نظم طلاب الصف الأول الثانوي - فرنسي في ​ثانوية مصطفى شمران​ حملة " مش مسموح نكبّ من الشبّاك " قام خلالها التلامذة بتوزيع أكياس نايلون مخصص للسيارات من أجل وضع ​النفايات​ فيها داخل السيارة ، وتم توزيغ الأكياس على الطريق الرئيسي لبلدة ​البيسارية​ بمساعدة شرطة ​البلدية​ .

يذكر أن هذه الحملة أطلقتها ​وزارة البيئة​ قبل بداية الأحداث في ​لبنان​ .

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