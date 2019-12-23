مدرسة "الحكمة"- عين الرمانة احتفلت بعيد الميلاد في شوارع المنطقة

لفت رئيس مدرسة "الحكمة" في ​عين الرمانة​ الخوري بسام سعد، خلال احتفاله مع تلامذته والأسرة التربويّة ب​عيد الميلاد​ في ساحات المدرسة وفي الشوارع المحيطة بها، إلى أنّ "احتفالكم اليوم خارج المدرسة وفي الشوارع المحيطة بها، دلالة على أنّ ​لبنان​ لن يموت وسيبقى مصدرًا للفرح، وكيف لا يكون كذلك وهو وطن أعطى العالم والكنيسة قدّيسين".

وقد حضر "​بابا نويل​" ووزّع الهدايا وأُنشِدت تراتيل ميلاديّة. وفي الشوارع المحيطة للمدرسة، شارك أهالي المنطقة فرحة التلامذة بعيد ميلاد ​يسوع المسيح​.