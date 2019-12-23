مدرسة "الحكمة"- عين الرمانة احتفلت بعيد الميلاد في شوارع المنطقة

لفت رئيس مدرسة "الحكمة" في عين الرمانة الخوري بسام سعد، خلال احتفاله مع تلامذته والأسرة التربويّة بعيد الميلاد في ساحات المدرسة وفي الشوارع المحيطة بها، إلى أنّ "احتفالكم اليوم خارج المدرسة وفي الشوارع المحيطة بها، دلالة على أنّ لبنان لن يموت وسيبقى مصدرًا للفرح، وكيف لا يكون كذلك وهو وطن أعطى العالم والكنيسة قدّيسين".
وقد حضر "بابا نويل" ووزّع الهدايا وأُنشِدت تراتيل ميلاديّة. وفي الشوارع المحيطة للمدرسة، شارك أهالي المنطقة فرحة التلامذة بعيد ميلاد يسوع المسيح.
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