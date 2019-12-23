مصلحة الابحاث وزعت بذار القمح الطري مجانا

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "أنها وزعت حوالي 250 طنا من بذار ​القمح​ الطري المغربل والمعقم، لدعم المزارعين ولتشجيع زراعة القمح الطري، وذلك بطلب من وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال حسن اللقيس وبعد موافقة مجلس الوزراء يفتح اعتماد وقيمته مليارا ليرة لصالح المصلحة، وضمن سياسة ميشال افرام للتوسع في انتاج القمح، وبعد دراسة كل الملفات من قبل مستشار وزير الزراعة جعفر عساف ومحتسب المصلحة فادي النداف، وبإشراف المهندس ربيع قبلان"، مؤكدةً "الاستمرار في اعتماد نفس الآلية للعام 2020".

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