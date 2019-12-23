حسن مراد: العدوان على سوريا اعتداء على سيادة لبنان

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى "‏اننا إذ ندين العدوان الصهيوني على دمشق من الاجواء ال​لبنان​ية الذي هو اعتداء على سيادة لبنان وعلى امن الشقيقة ​سوريا​ وسيادتها، نستغرب الصمت العالمي والعربي تجاهه وننتظر موقف المتباكين على السيادة اللبنانية التي تتنتهك من العدو كل حين".

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