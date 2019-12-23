النشرة: الكتيبة الهندية احتفلت بالميلاد في معظم المدارس الواقعة ضمن منطقة عملها

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "​الكتيبة الهندية​ في ​اليونيفيل​ نظمت أنشطة مختلفة في ​المدارس​ الواقعة ضمن منطقة عملها احتفاء بأعياد ​الميلاد​ ورأس ​السنة​".

وبهذه المناسبة قام قائد الكتيبة الهندية العقيد نارايان سينغ بهاتي بتوزيع ​الهدايا​ على التلامذة في مدرسة ​الماري​ الرسمية بحضور رئيس ​البلدية​ السيد يوسف فياض. وفي السياق عينه قام قائد الكتيبة الهندية، بالتنسيق مع مكتب الشؤون المدنية في القطاع الشرقي في اليونيفيل، بتوزيع الهدايا على أطفال المدرسة الرسمية الابتدائية في شبعا ومدرسة هادي قصب الرسمية في كفر شوبا وذلك بحضور رئيس بلدية كفر شوبا الدكتور ​قاسم القادري​.

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