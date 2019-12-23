سأل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، "هل من الممكن أن نخبر الناس شيئًا غير النقّ والانهيار وقطع الطرقات والأرزاق وربط ربطة الخبز باسترداد الأموال المنهوبة وأقساط المدارس والقروض السكنية وضمان الودائع المصرفية بالانتخابات النيابية؟".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "نعم، ذلك ممكن إذا عملنا أكثر وتكلّمنا أقلّ، و"الخميس عندي خبريّة بإذن الله".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: هل يمكن أن نخبر الناس شيئا غير النق والانهيار؟ و"الخميس عندي خبرية بإذن الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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