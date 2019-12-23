كنعان: هل يمكن أن نخبر الناس شيئا غير النق والانهيار؟ و"الخميس عندي خبرية بإذن الله"

سأل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​، "هل من الممكن أن نخبر الناس شيئًا غير النقّ والانهيار و​قطع الطرقات​ والأرزاق وربط ربطة ​الخبز​ باسترداد ​الأموال المنهوبة​ وأقساط ​المدارس​ و​القروض السكنية​ وضمان الودائع المصرفية ب​الانتخابات النيابية​؟".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "نعم، ذلك ممكن إذا عملنا أكثر وتكلّمنا أقلّ، و"الخميس عندي خبريّة بإذن الله".