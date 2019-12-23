اللقيس تابع مع زواره واقع القطاع الزراعي

ترأس وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال حسن اللقيس اجتماعا في حضور ممثلين عن منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة - الفاو، وعدد من رؤساء المديريات والمصالح والمعنيين في الوزارة تطرق البحث خلاله الى سجل زراعي موحد لمختلف القطاعات الزراعية. وتم خلال الاجتماع وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون بهذا الخصوص.
من جهة اخرى عرض اللقيس مع ممثلي أصحاب معامل الالبان والاجبان واقع القطاع وكيفية الحفاظ عليه واستمراريته، والحفاظ على قطاع تربية الابقار لانتاج الحليب الطازج بما يؤمن التوازن بين المصلحة المشتركة للمربين واصحاب المعامل والمستهلك.
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