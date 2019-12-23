النشرة تجول في دير مار موسى الحبشي

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في اجواء عيد الميلاد جالت النشرة في دير مار موسى الحبشي اهم الاديرة السورية التي تعج بالزوار خصوصا ما قبل ايام عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية حيث تقام فيها الصلوات.
ويجول السياح في الدير حيث تتلى العظات والتبريكات من الرهبان المتواجدين فيه.
ويتبع الدير للكنيسة السريانية الكاثوليكية وتشير الكتابات على جدرانه أن بناء الكنيسة الحالية يعود إلى سنة 1058م ويقع في جبال القلمون ويبعد 90 كلم عن العاصمة دمشقَ شمالاً و16 كم عن مدينة النّبك شرقاً ويتموضع داخل ممر جبلي ضيّقٍ على كتلةٍ صخريّةٍ معزولةٍ من ثلاث جهاتٍ، ما يجعله حصناً طبيعيّاً منيعاً تنتهي به سلسلةٌ طويلةٌ ومتعرّجةٌ من الدّرجات الحجريّة.
هذا وقد شغل الدّير دوراً روحيّاً وثقافيّاً مُهِمّاً في المنطقة المطلّة على البادية ومحجة للمؤمنين وللسواح، وداخل الدير تنتشر الرسومات والايقونات التي تعود الى مئات السنين والمعبرة عن حياة السيدة المسيح وولادته وصلبه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.