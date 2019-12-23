اعتصام لسوريين أمام مفوضية النازحين في معرض رشيد كرامي

نفذ عدد من السوريين اعتصاما أمام مقر المفوضية العليا لشؤون ​النازحين السوريين​ التابع للامم المتحدة في حرم ​معرض رشيد كرامي الدولي​ في ​طرابلس​، مطالبين بحمايتهم من "التشرد والجوع عن طريق إنشاء مخيمات بأسس وقوانين ​الامم المتحدة​، وليس ​المخيمات​ العشوائية المتواجدة حاليا في ​لبنان​".

واعتبروا "ان الحلول المستدامة التي تعمل عليها الامم المتحدة هي العودة الطوعية، وحيث ان اكثر النازحين يودون الرجوع إلى بلدهم ويسجلون في مراكز ​الامن العام اللبناني​ على العودة الطوعية في حين يبقى مصير الذي لا يستطيع العودة الطوعية مجهولا، وبالتالي فإن العودة الطوعية ليست آمنة للجميع".