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اعتصام لسوريين أمام مفوضية النازحين في معرض رشيد كرامي

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نفذ عدد من السوريين اعتصاما أمام مقر المفوضية العليا لشؤون ​النازحين السوريين​ التابع للامم المتحدة في حرم ​معرض رشيد كرامي الدولي​ في ​طرابلس​، مطالبين بحمايتهم من "التشرد والجوع عن طريق إنشاء مخيمات بأسس وقوانين ​الامم المتحدة​، وليس ​المخيمات​ العشوائية المتواجدة حاليا في ​لبنان​".

واعتبروا "ان الحلول المستدامة التي تعمل عليها الامم المتحدة هي العودة الطوعية، وحيث ان اكثر النازحين يودون الرجوع إلى بلدهم ويسجلون في مراكز ​الامن العام اللبناني​ على العودة الطوعية في حين يبقى مصير الذي لا يستطيع العودة الطوعية مجهولا، وبالتالي فإن العودة الطوعية ليست آمنة للجميع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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