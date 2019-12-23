لفت رئيس ​تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الدكتور مروان اسكندر كشف ان 6 شخصيات سياسية أجرت مؤخرا تحويلات خارجية بـ 5.6 مليار ​دولار​، واكّد انه يعرف أسماء هذه الشخصيات"، متسائلا "ماذا تنتظر النيابة المالية لتتحرك؟ لماذا لا يتحرك ​القضاء​ فورا لكشف ومحاسبة هؤلاء السياسيين الذين اتحفونا بطروحات حول الميثاقية والشفافية و​مكافحة الفساد​؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: لماذا لا يتحرك القضاء فورا لكشف ومحاسبة السياسيين الذين أجروا تحويلات خارجية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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